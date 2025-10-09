李四川指新壽開價140億解約金 董座魏寶生否認

台北市副市長李四川今（9日）表示，新壽開價近140億要北市府買回T17、T18。對此，新光人壽董事長魏寶生否認。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權2021年已由新光人壽取得，傳出新壽向北市府提出140億元的解約條件，對此，新光人壽董事長魏寶生否認，他表示新壽從沒說過140億元，但坦言內部確實有估算合理的移轉金額。

為了讓輝達進駐T17、T18，北市府有意和新壽解約。但傳出新壽開出50年收益計107億元，加上32億已繳權利金，合計近140億元的「合意解約金」，但北市府僅同意加計權利金約40多億元，雙方認知差距過大。

魏寶生表示，新壽從沒說過140億元，但也坦言內部確實有憑有據的估算將地上權移轉給輝達的金額，不過隨著輝達與新壽簽訂的MOU已於9月30日到期，魏寶生指出，當雙方MOU失效，表示輝達付錢給新壽土地移轉的議題也同步失效。

