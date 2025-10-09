自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

李四川指新壽開價140億解約金 董座魏寶生否認

2025/10/09 19:10

台北市副市長李四川今（9日）表示，新壽開價近140億要北市府買回T17、T18。對此，新光人壽董事長魏寶生否認。（資料照）台北市副市長李四川今（9日）表示，新壽開價近140億要北市府買回T17、T18。對此，新光人壽董事長魏寶生否認。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權2021年已由新光人壽取得，傳出新壽向北市府提出140億元的解約條件，對此，新光人壽董事長魏寶生否認，他表示新壽從沒說過140億元，但坦言內部確實有估算合理的移轉金額。

為了讓輝達進駐T17、T18，北市府有意和新壽解約。但傳出新壽開出50年收益計107億元，加上32億已繳權利金，合計近140億元的「合意解約金」，但北市府僅同意加計權利金約40多億元，雙方認知差距過大。

魏寶生表示，新壽從沒說過140億元，但也坦言內部確實有憑有據的估算將地上權移轉給輝達的金額，不過隨著輝達與新壽簽訂的MOU已於9月30日到期，魏寶生指出，當雙方MOU失效，表示輝達付錢給新壽土地移轉的議題也同步失效。

相關新聞請見：

李四川證實 新壽開價近140億要北市府買回T17、T18

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財