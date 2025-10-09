全家超商9月營收92.01億元 年增2.49％

全家便利商店（5903）今天公佈9月合併營收為92.01億元。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店（5903）今天公布9月合併營收為92.01億元，年增2.49％；累計1~9月合併營收為812.22億元，較去年同期成長3.53％。

全家表示，綜觀9月營運表現穩健，受惠店數持續成長、掌握開學及連假商機，並衝刺中元普渡晚鳥商機，帶動整體泛鮮食、一般商品相關品項業績同步向上，整體經營績效穩定成長。

9月瞄準開學商機，泛鮮食運用品質構改、跨界聯名兩大策略續推鮮食新品，為業績主要成長動能；把握傳統中元普渡晚鳥商機，實體店鋪與線上通路同推販促活動，帶動巧克力、點心零食、罐頭等拜拜商品皆成長超過1成。

展望10月，陸續迎來中秋節、雙十節慶及光復節連假商機，除掌握出遊商機需求，因應季節體感指數變化，秋冬溫暖濃郁型商品將登場，如uno pasta、minimore將再推話題新品，皆可望驅動整體業績。

截至9月30日止，全家便利商店總店舖數達4411家。

