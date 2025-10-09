美國關稅波及 LED車燈廠麗清9月營收年減近3成

LED車燈廠麗清公布9月合併營收6.11億元，較去年同期減少29.1%。（取自麗清官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕LED車燈廠麗清（3346）公布9月合併營收6.11億元，較上個月減少14.08％，較去年同期減少29.1%；累計1~9月合併營收達63.41億元，年減6.17％。

麗清表示，9月營收主要受台灣觀音廠因應關稅政策變動導致短期訂單調整，以及訂單短期出貨排程認列遞延影響，惟公司近年積極拓展車用照明與電子控制領域，成功切入多家國際品牌車廠及 Tier 1 車燈系統供應商，在車尾燈、日行燈與頭燈模組上LED 技術滲透率明顯提升。

麗清表示，面對全球車用市場生產地區轉向與地緣政策變動，公司持續推進泰國與墨西哥在地合作夥伴建立分工策略計畫，麗清將聚焦於前端訂單承接、研發測試、品質管理與售後服務，並負責產品兩段製程中的後半段。包括 PCB 板打件及組裝作業，透過雙方專業分工互補、強化製造靈活度，加快全球業務佈局節奏的同時，也進一步提升交付效率與市場應變力，為公司跨市場營運奠定更穩固基礎。

展望第4季，麗清對整體營運保持審慎樂觀看法，隨著中國政府延續推行多項新車購置優惠與汽車汰舊換新政策，當地車市需求動能逐步回溫，帶動公司LED車燈模組產品接單轉趨穩定，有助於中國市場出貨規模穩定擴大。

