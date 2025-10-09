金管會核准通過 台新投信合併新光投信案

金管會今天宣布，核准同意台新投信合併新光投信案。圖為母公司台新新光金控。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天宣布，核准同意台新投信合併新光投信案。金管會說明，台新投信為擴大整體規模經濟與效益，以發行新股為對價吸收合併新光投信，台新投信為存續公司、新光投信為消滅公司。

根據統計，截至今年8月底，台新投信的資本額8.3億元，新光投信4億元，合併後資產規模將達5203億元，市占率提升至第8名。

金管會表示，台新投信合併新光投信合併後，有助於整合資源及提升市場競爭力並降低營運成本，提供客戶更優質多元的產品與服務。雙方合併將以發行新股為對價，按2024年12月31日股東權益計算，台新投信以每1.3342股普通股、換得新光投信1股普通股的比例發行新股，預計換發5336萬8000股，予金控母公司。

台新新光表示，展望後續，在其他子公司（人壽、證券及銀行）陸續合併後，將可望藉由業務合作更進一步擴大資產管理規模，持續提供客戶更優質的金融服務，為投資人創造永續投資價值，並提升對金控之貢獻度。

台新投信總經理葉柱均指出，台新投信與新光投信完成合併後，將有效整合雙方專業團隊與投資策略，進而優化產品線，藉此擴大共同基金、全權委託、ETF等產品線的市占率，未來也將開發更多符合市場趨勢的創新理財商品，滿足市場的投資需求，共同創造投資人、員工、股東之三贏局面。

