和泰車88折、納智捷最多降20萬 花蓮災區購車修繕優惠開跑

光復鄉市區滿目瘡痍，車輛泡水，大水退去後滿滿的泥濘需要清理。（民眾提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為協助花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖受災地區儘速復原重建，經濟部產發署整合民間力量推出「災區優惠購買方案」，號召國內衛浴、汽車與機車等產業共16家廠商響應，衛浴設備折扣從2.5到6折不等，另有購車與修繕優惠，和泰提供Yaris等國產車型88折、RAV4進口車9折，納智捷指定車型最高優惠超過20萬元，協助災民降低生活重建成本，展現產官攜手重建家園的決心。

在家庭修繕部分，4家衛浴品牌共同祭出暖心優惠。和成欣業（HCG）全系列馬桶、臉盆及龍頭產品享2.5折優惠；電光企業（ALEX）同樣提供馬桶、臉盆及龍頭2.5折折扣；凱撒衛浴（CAESAR）2025年9月型錄全品項享6折；毅太企業（一太整體衛浴）針對特定規格省水馬桶、瓷盆浴櫃與龍頭提供官網價6折，並捐出馬桶與浴櫃面盆各20組，多家品牌以實際行動協助居民修繕家園，減輕生活壓力。

請繼續往下閱讀...

交通工具方面，12家汽機車業者也推出災區專案優惠。和泰汽車針對Corolla Cross、Yaris等國產車型提供88折，RAV4等進口車型享9折，維修零件與工資8折、引擎控制單元6折。例如Yaris Cross享樂版從原價69.5萬元降至61.2萬元，Corolla Cross豪華版則由80.9萬元降至71.2萬元，並可搭配貨物稅退稅補助最高10萬元。

中華汽車針對Colt Plus提供85折，得利卡、菱利等商用車9折優惠，並提供泡水車維修8折及代步車服務，延長保固至2年或5萬公里。納智捷推出全車系頭款5萬元輕鬆購車專案，指定車型最高優惠逾20萬元，如U6勁化版從83.8萬元降至71.9萬元，URX五人座則由94.8萬元降至81.9萬元，並享免費道路救援及維修優惠。

機車品牌也響應救災行動。光陽（KYMCO）GP125鼓煞版原價5.8萬元降至4.75萬元；三陽（SYM）VIVO125鼓煞版自6.45萬元降至4.95萬元；山葉（YAMAHA）JOG車款則由6.9萬元降至5.1萬元，協助居民盡快恢復代步工具。各廠牌詳細車款與優惠內容將以官網公告為準。

行政院東部服務中心表示，元大集團及旗下子公司主動捐贈光陽GP125與三陽VIVO125各100輛，三陽董事長吳清源再加碼捐贈WOO115共100輛，合計300輛機車，由中央統籌分配給受災民眾，後續將比照家電捐贈活動辦理公開抽籤，確保資源分配透明、公平。

產發署指出，此次「災區優惠購買方案」與企業捐贈行動展現公私協力成果，政府整合企業資源，企業以實際行動投入重建，協助災區居民在最短時間內恢復正常生活；產發署也同步啟動「生產設備及設施復原補助措施」，針對災後機器設備修復與場域設施修繕，每家最高補助20萬元，適用對象為行政院公告災區內之製造業（含納管工廠）。有關補助申請與作業方式，可撥打服務專線0800-000-257洽詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法