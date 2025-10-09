股匯分歧！新台幣連4黑 收30.545元

新台幣連4黑，收30.545元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日隨美股大漲逾200點，新台幣兌美元匯率早盤在外資熱錢匯入下，一度升破30.5元關卡，不過出口商惜售，尾盤央行調節，台幣翻貶，最後收在30.545元、小貶1分，成交量16.495億美元。

台股今天漲238.24點，收在27301.92點，三大法人合計買超79.15億元。外資又回頭買超44.51億元。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價一早以30.53元、升值0.5分開出後，最高升抵30.46元、最低30.55元，震盪幅度不到一角。回顧這一週，新台幣匯價在美元反彈下，重貶1.27角或0.42%，週線又翻黑。

聯準會（Fed）昨日公布的會議記錄顯示官員認為美就業市場風險上升，今年底前進一步降息是合適的，但官員對通膨風險仍保持謹慎，內部對今年降息幅度意見存在分歧。目前市場普遍預期Fed本月底還會再降息1碼，12月再降息1碼機率約78％。

不過美國政府仍關門，缺乏重要經濟數據發布，對美元帶來支撐，美元指數一度突破99大關。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數續漲0.27%，日圓續貶0.34%、新幣貶0.11%、台幣僅小貶0.03%、人民幣結束長假後補貶0.13%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法