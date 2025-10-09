凱基金9月獲利亮眼 單月賺逾45億、前3季EPS1.09元

凱基金控前3季EPS1.09元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（9）日公布最新自結獲利，受惠於美國聯準會降息激勵資本市場走揚，加上台股價量齊揚，金控旗下各子公司營運穩健，推升整體獲利表現。凱基金控9月單月稅後淨利45.28億元，較去年同期22億元翻倍，累計今年前3季稅後淨利達190.5億元、年減35%，EPS1.09元。

分析各子公司獲利表現，凱基金表示，金控旗下壽險、證券、銀行與直接投資等業務9月穩健貢獻，推升整體獲利表現，凱基人壽受惠於資本利得挹注及穩定的經常性收益，9月單月稅後獲利28.05億元，但累計前3季稅後獲利僅92.63億元，較去年同期201.23億元腰斬。

凱基證券則受惠於台股價量齊揚，帶動經紀、財富管理、自營、承銷等業務亮眼，9月稅後獲利13.82億元，累計年度稅後獲利達81.64億元。

凱基銀行的核心收益如利息及手續費收入穩定挹注，整體存貸規模持續成長，9月稅後獲利5.94億元，累計前3季稅後獲利52.94億元。

值得注意的是，凱基銀行與凱基證券去年度貢獻金控8成以上現金股利來源，兩公司今年前9月累計稅後獲利達134.58億元，較去年同期成長7%，凱基金預期，將可支撐金控未來的配息能量。

中華開發資本受惠於投資部位評價成長，9月稅後獲利1.78億元，前3季稅後獲利5.19億元。凱基投信則持續推出創新商品，繼「平衡凱基美國TOP（00980T）」後，9月24日成功推出「凱基雙核收息債股平衡ETF基金（00981T）」，深化台灣ETF市場與國際接軌的能力。

凱基金控指出，雖然AI產業展望樂觀，帶動台股創新高，但後續仍將密切關注美國降息步調、美台關稅談判等對金融市場的潛在影響。未來將持續聚焦本業營運，強化風險管理，並透過「ONE KGI」策略整合集團資源，以打造具韌性與前瞻性的成長架構。

