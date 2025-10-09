輝達北士科用地卡關 劉世芳：法規運用無太大困擾

內政部長劉世芳說，台北市政府訂定的地上權設定辦法無違法違憲，行政院昨天完成備查，法規運用上沒有太大的困擾。（內政部提供）

〔記者李文馨／台北報導〕輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北市北投士林科技園區T17、T18基地卡關，傳出財政部國產署盤點全台至少5處符合需求的國有土地。內政部長劉世芳今天說，有關地上權設定，北市府訂定辦法無違法違憲，行政院昨天完成備查，法規運用上沒有太大的困擾；而北士科T17、T18屬於市府與民間單位簽訂契約，尊重北市府在合法合規下處理契約爭議。

經濟部證實，已接獲輝達委託代表的信函，請求協助盤點符合需求的土地。媒體報導指出，國產署已盤點台北市民生社區的松南營區、新北市林口區原三立影視園區、台南市的平實營區、台南安南區天馬電台舊址，以及高雄亞洲新灣區特貿五等5處選項。

內政部今天下午舉行部務會報會後記者會，針對輝達議題，劉世芳回應，內政部7月16日已經正式回函給台北市政府，根據「土地徵收條例」，有關地上權設定北市府可以自行訂定辦法，北市府過了兩個月之後自行訂定辦法，要送議會同意，再送到行政院備查。

劉世芳說，內政部在短暫的時間內，與行政院公共工程委員會、財政部收集好意見後，由於辦法沒有違憲，也沒有違反土地徵收條例，因此當然准予備查，公文昨天也送出去了，「目前在法規的運用上，他們都沒有太大的困擾」。

劉世芳提到，但因為經濟部有個訊息出來，說輝達總部好像請經濟部協調，是否有其它土地可以提供，財政部國產署說可以提供大概有5個不同的土地，這個可以看得出來，行政院跨部會裡面，只要輝達有提出需要協助的部分，他們都會幫忙。

劉世芳強調，北士科的T17跟18屬於台北市政府跟民間單位簽訂契約的部分，內政部尊重北市府在合法合規的狀況之下，處理有關契約上面的爭議。

