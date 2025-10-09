3000件家電援助花蓮災民怎分配?經部：優先給光復鄉7村弱勢家庭

30家業者捐贈家電援助花蓮災民。（取自經濟部臉書）

〔記者林菁樺／台北報導〕為協助花蓮縣光復鄉居民災後復原，中華民國淨零AI智慧家電協會與台北市電器商業同業公會聯合鴻海、LG、Panasonic、三星、聲寶、夏普、日立冷氣、惠而浦、東元、禾聯等30家業者，共同捐贈超過3000件家電援助花蓮受災民眾，品項涵蓋洗衣機、冰箱、電視等，經濟部今表示，主要的五種家電，將會優先發給光復鄉受災最重的7村低收入及中低收入戶為優先發放對象、約200戶。

為快速即時協助災區民眾，電器公會及鴻海公司委由經濟部協助發放相關電器物資，其中，數量較多的洗衣機、電冰箱、電視、電子鍋、微波爐等五個項目，將會優先發給光復鄉受災最重的大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村等7個村的低收入及中低收入戶為優先發放對象、約200戶。

商業署說明，因洗衣機、電冰箱、電視、電子鍋、微波爐等五種家電獲得數量較多，盤點後，可充分供應給7個村的低收入及中低收入戶。

經濟部表示，將主動接洽受災戶並安排後續配送事宜。花蓮地區7個村以外的受災低收入及中低收入家庭，經村長實地勘查後簽署認證資格，也可納入發放對象。

經濟部也進一步說明，洗衣機、電冰箱、電視、電子鍋、微波爐等五個品項超過200台，及數量較少的家電、未滿200台品項，則會提供給一般受災戶，會等這200戶領取後，適當時間再公開抽籤分配。

經濟部除協助電器公會發送捐贈家電外，也提供「商家援助方案」，受災店家每家補助1萬元；另外，受災店家如購置節能電器設備，也可在購置金額50%額度內申請補助，每家補助上限5萬元；民眾如有疑問，相關方案內容可撥打商發署諮詢專線「02-8978-5999」（服務時間：每日8:30−18:00）。

