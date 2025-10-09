惱羞成怒！抓包華為偷用台積電晶片 研調機構慘遭中國制裁

中國商務部9日公布新一輪「不可靠實體清單」，將制裁反無人機技術公司、TechInsights公司及其分支機構等14家外國實體。

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部9日公布新一輪「不可靠實體清單」，將制裁反無人機技術公司、TechInsights公司及其分支機構等14家外國實體；中國宣稱，這些機構分別與台開展軍事技術合作、發表涉中「惡劣言論」、協助外國政府打壓中企，將依法追究其不法責任。

值得注意的是，加拿大知名半導體研調機構TechInsights也被中國列入制裁名單，這家機構屢次抓包華為頂級AI處理器偷用台積電晶片，近日又發布報告稱，華為其在多款華為Ascend 910C晶片樣本中，發現了台積電、三星電子和SK海力士的零件，顯示中國在提振本國AI半導體生產之際，仍依賴外國的硬體。此番話等於打臉習近平的晶片夢。

請繼續往下閱讀...

中國商務部9日再將反無人機技術公司（Dedrone by Axon）、半導體研究機構TechInsights等14家外國實體，列入不可靠實體清單。知名的「哈利法克斯國際安全論壇」也出現在最新清單。

中國商務部發言人表示，近年來，這些外國實體「不顧中方強烈反對」，分別與台開展所謂軍事技術合作、發表涉中惡劣言論、協助外國政府打壓中國企業，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方根據《對外貿易法》、《國家安全法》、《反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第2條等規定，「依法追究其不法責任」。

中國商務部聲稱，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法