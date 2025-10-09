自由電子報
財經 > 財經政策

台南這家店開出統一發票千萬大獎 國稅局貼紅榜分享喜氣

2025/10/09 17:12

台南市官田區阿華生活飲茶隆田店開出統一發票1000萬特別獎，南區國稅局新營分局秘書吳麗眞（左）前往營業門市張貼紅榜慶賀。（南區國稅局新營分局提供）台南市官田區阿華生活飲茶隆田店開出統一發票1000萬特別獎，南區國稅局新營分局秘書吳麗眞（左）前往營業門市張貼紅榜慶賀。（南區國稅局新營分局提供）

〔記者楊金城／台南報導〕統一發票114年7-8月（期）的特別獎1000萬，中獎發票由台南市官田區阿華生活飲茶隆田店開出，中獎的消費者只花了75元購買古早味紅茶，就幸運兌中1000萬元，南區國稅局新營分局秘書吳麗眞今天（9日）特地至開出特別獎的營業門市張貼紅榜慶賀，與店家和消費民眾一起沾沾喜氣，盼帶來好彩頭。

吳麗眞提醒民眾記得統一發票7-8月中獎的領獎期限到明年1月5日，儘快兌領，以免錯失中獎機會。林姓民眾說，兌中1000萬特別獎的推測是當地人較有可能，旅客居次，官田區能開出特別獎很不容易，真的是財神到。

南區國稅局新營分局鼓勵民眾平時消費多多使用載具儲存發票，不僅環保、方便保存，還能自動對獎，不必擔心遺失發票或忘記對獎，只要完成領獎帳戶設定，兌中獎金就能自動匯入帳戶。除可以參加一般獎項外，還能加碼抽「雲端發票專屬獎」包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組以及500元獎315萬組，中獎機會大幅提升。

