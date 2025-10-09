巨大涉不當勞動 龔明鑫:與勞動部推指引照顧移工

經濟部長龔明鑫說，已提供巨大法律協助並與美方接洽，將和勞動部推出明確指引。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕我國自行車大廠巨大（9921）遭美國海關暨邊境保護局（CBP）指控涉及強迫勞動，進而發布暫扣令，成為台灣製造業首例，引起關注。勞動部9日在立法院回應已規劃成立延攬中心並強化直聘，經濟部長龔明鑫也表示，已提供巨大法律協助並與美方接洽，將和勞動部推出明確指引。

龔明鑫下午在業務會報前受訪談論巨大遭CBP發布暫扣令一事。他指出，巨大目前仍是個案，此事專業性高，經濟部也介紹美國相關律師，巨大也認為當中有誤解，盼儘快跟美國官方有溝通機會說明，現在就是在法律程序當中。

龔明鑫也強調，對外籍移工的照顧，台灣一直在改善當中，例如最低工資要跟移工來脫鉤，但台灣從來沒有同意過，算是對移工的保障；她說明，經濟部也會跟勞動部持續溝通，做出明確指引，參考國際勞工組織（ILO）的相關規範來設計，讓廠商可以有相關指引依循。

