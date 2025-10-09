轉型商銀8年 王道銀行獲惠譽授予投資等級信用評等

王道銀行2017年由台灣工業銀行轉型為商業銀行後，為台灣第一家原生數位銀行。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀（2897）轉型商銀後，今年首次參與國際三大信評機構之一的惠譽信評，今（9）日獲得惠譽（Fitch Ratings）授予國際長期信用評等「BBB」、國內長期信用評等「A+（twn）」與評等展望「穩定」，為投資等級信用評等表現，王道銀表示，該評等凸顯該行在業務發展、資產品質、獲利能力、風險控管及資金流動性等穩健表現獲得肯定。

王道銀行2017年由台灣工業銀行轉型為商業銀行後，為台灣第一家原生數位銀行，在過去工銀時期的企業客戶基礎下，2017年起跨足個人金融領域，希望藉由數位金融的無疆界與零時差，提供消費者方便優惠的普惠金融服務。

王道銀行2024年合併資產規模達6830億元，自2020年起，近5年來成長19%；合併稅後淨利2024年達38.93億元，近5年成長69%；2024年個體稅後淨利28.56億元，近5年成長149%；2024年EPS1元，若排除2022年因台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併所帶來的一次性收益，個體稅後淨利及EPS皆創下自1999年台灣工業銀行成立以來的歷史新高。銀行本身的業務也持續成長，2024年存款金額3208億元，近5年存款金額成長達27%，放款量亦達2290億元，近5年放款量成長38%。

惠譽信評指出，王道銀行在過去工業銀行時期的企業金融業務基礎下，更積極拓展中小型企業市場、個人金融市場，帶來更多元的放款結構與獲利來源，也具備成熟審慎的授信審核流程。考量王道銀行的業務成長及自有資本狀況，惠譽預期王道銀行的普通股權益第一類資本適足率（CET1）將可維持在12%左右的穩健水位。

隨著王道銀行近年調整存款結構有成，個人存款佔比顯著提升，王道銀行及華信銀行共計的放存比由2024年底的75%提高至2025年年中的82%，足見資金運用效率持續優化中。綜合未來業務發展、資產品質、獲利能力、風險控管、資金流動性等多面向皆有穩健表現，因此給予國際長期信用評等「BBB」投資等級評等、國內長期信用評等「A+（twn）」，評等展望為「穩定」。

