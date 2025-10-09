綠界科技9月營收創歷史新高 備戰迎雙11檔期

綠界9月營收1.7億元。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三方支付龍頭廠綠界科技*（6763）今日公告9月營收1.7億元，月增25%、年增19.89%，創下歷史新高，前3季累計營收12.74 億元，年增8.45%。主要受惠新電商客群穩定成長，展望第4季邁向電商旺季，也積極備戰迎接商機。

針對9月營收成長，綠界說明，主要受惠於新電商客群穩定成長，涵蓋美妝、保健、線上課程等多元產業；業外投資報酬表現亮眼，挹注獲利約兩個資本額。

電商產業即將邁入年度最大檔期「雙11購物節」，綠界也積極打造「多元支付生態系」，協助商家一站式串接多項支付工具，包括訂閱制綁卡、Apple Pay、以及多家無卡分期服務，提供安全、穩定且彈性的金流解決方案，協助企業商家快速掌握市場變化，強化交易競爭力。

綠界科技總經理劉士維表示，隨著行動支付滲透率持續攀升，金流服務已從單純的交易媒介，轉變為串連商家與消費者的重要橋樑。綠界致力於打造完整的支付生態圈，讓商家不僅能收款，更能藉由金流洞察與數據分析，掌握營運趨勢、創造更長遠的成長價值。

劉士維指出，一站式電商解決方案已協助全台數百家企業在競爭激烈的市場中穩健成長。透過交易系統串接、跨界合作資源，以及子公司綠界大數據的分析支援，商家能即時掌握銷售與消費行為數據，提升經營決策效率，布局商業經營的整合能力，造就綠界成為各產業信賴的合作夥伴，從中小型電商、連鎖零售到教育、公益單位，都能在綠界找到最適合的金流服務。

展望第4季，綠界看好「雙11」及年底電商旺季帶來的龐大交易量，預期隨著線上線下支付場景加速融合，整體金流規模將持續擴張。公司將持續深化技術研發與產業多元合作，推動更有利於商家與消費者間的新型服務，持續扮演企業商家成長背後最堅實的金流夥伴。

