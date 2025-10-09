新新併成輝達落腳北士科關鍵？游淑慧：市府可不同意契約移轉

輝達落腳北士科T17、T18卡關，台北市議員游淑慧指出，市府可以主張，今年7月新光人壽併入台新人壽，雖名稱還是新光人壽，但已經不是當初簽約的單位，市府可以主張不同意BOT契約移轉。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達落腳台北市北士科T17、T18基地，因地上權屬於新光人壽卡關。台北市議員游淑慧指出，市府可以主張，今年7月新光人壽併入台新人壽，雖名稱還是新光人壽，但已經不是當初簽約的單位，市府可以主張不同意BOT契約移轉。

台北市長蔣萬安今（9日）赴議會施政報告，游淑慧指出，新壽只在乎自己的權利，現在的僵局，台北市要能戰才能和，必須準備備案。

她指出，7月份有個契機，新光人壽已經被台新人壽併購，根據台新人壽的申請新光人壽是消滅公司，台新人壽是存續公司，只是台新人壽再改名回新光人壽，「雖然兩者同名同姓，但身分證字號根本是不同人」。

游淑慧表示，這等於是原新壽已不在、消滅了，參考契約9.1.2.11可歸責於乙方之合約終止情事，乙方經依相關法令聲請重整、解散或合併而消滅者，除非事前得到市府同意，否則可作為契約終止情事。

她說，如果按地上權契約規定，舊新壽不能直接移轉土地給輝達，那麼應該同樣也不能移轉給台新人壽，這點希望法務局要去搞清楚，能戰才能和，有備案才能談，市府要有自己的配套方案和主導權。

游淑慧說，支持輝達順利取得最想要的T17、T18，呼籲新壽就直接對外宣布他們放手價和計算方式，讓公眾了解，這沒有什麼要保密或密室協商，雙方也不需要漫天喊價，反正最終的金額還是要台北市議會同意，也要公諸市民了解。新壽直接把能接受的底價講出來，如果社會和議會覺得合理，那合意解約的過程就會更順利。

