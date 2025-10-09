自由電子報
國產署7日接到輝達來函 初步盤點5處用地

2025/10/09 16:10

輝達10月7日分別以發出電子郵件給經濟部、國產署及北市府，希望推薦合適用地，國產署初步盤點5處用地。（路透）輝達10月7日分別以發出電子郵件給經濟部、國產署及北市府，希望推薦合適用地，國產署初步盤點5處用地。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕輝達台灣總部原定北士科用地卡關，輝達10月7日分別以發出電子郵件給經濟部、國產署及北市府，希望推薦合適用地。國產署初步盤點5處用地，包括台北市松南營區、新北市林口產專區、台南市平實營區及天馬電台基地、高雄市特貿5土地，但台南市兩處土地涉及都市計畫變更，程序較複雜。國產署官員表示，將於10月24日前提出評估報告給輝達。

國產署官員說明，輝達希望取得3公頃以上用地，目前國產署初步盤點5處用地，一是北市松南營區土地，國防部年底將移交給國產署、面積3.3公頃，隔壁北市府也有一塊面積3.16公頃土地。二是新北林口產業專區土地，位於三井outlet旁邊，加上鄰近新北市政府土地，面積可超過3公頃。

另，第三處是台南市平實營區土地，但該地中間隔著馬路，且涉及都市計畫變更，程序較複雜。第四則是台南市天馬電台基地，面積高達27公頃，但同樣涉及都市計畫變更的問題。第五處則是高雄特貿5土地，面積4、5公頃，也符合輝達要求的條件。

國產署表示，目前只是初步盤點，將會繼續盤點適合的土地，並於10月24日提出評估報告供輝達參考，「不一定是這5塊土地」，相關報告也會送交經濟部參考。

