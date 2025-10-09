大立光董座林恩平：11月動能下滑 機器人產品延到明年

大立光今日舉辦線上法說會，由董事長林恩平主持。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）第三季稅後淨利70.8億、季增586%，匯率陰影見消散，唯單季毛利率47%、受匯率影響約3%。不過董事長林恩平指出，第四季看客戶拉貨的產品組合，以及良率與匯率變動，期待高階產品比例提高、拉升毛利率。

大立光第三季營收176.77億元，毛利率47.2%，單季稅後淨利70.8億，季增586%、年增6.8%，每股稅後盈餘53.05元；前三季營收則為439.29億元，毛利率51.4%，稅後淨利145.56億元、年減15.6%，每股稅後盈餘109.06元。

因蘋果（Apple）新機iPhone 17在9月開賣，第三季向來是蘋鏈傳統旺季。展望第四季，林恩平指出，9月、10月拉貨動能差不多，11月則會較差，下半年總體需求量與去年同期持平；第四季價格大多談妥，關鍵在於客戶拉貨力道與產品組合，左右全年表現。

因客戶新機種在第三季啟動，新產品量產時多會遭遇良率門檻，成為毛利率壓抑的原因之一。林恩平指出，今年因潛望式鏡頭改用新設計、導致良率重新爬坡，不過目前良率已經改善。若明年下半年推出可變光圈，量產初期良率也可能短暫下降。

針對鏡頭規格升級趨勢，林恩平則說明，目前客戶暫無特別新品，明年則預期多光圈（可變光圈）將成為主流趨勢；潛望式鏡頭明年仍維持現有設計，未來2至3年可能向真實光學變焦效果升級，模組會更複雜；8P（8片塑膠片鏡頭）則因價格高、仍僅在特殊案子採用。

而在機器人領域發展，林恩平表示，因客戶取消超音波偵測模組，導致部分鏡頭出貨遞延至明年，今年僅有極少量機器人產品出貨；林說明，客戶希望以視覺取代觸覺偵測，對高精度要求高、不過鏡頭規格要求不高，今年「量少到我都不會注意」。

針對產能規劃，林恩平說明，因為製程更繁瑣、需要較多空間，第四季大立光產能仍滿載。新廠已經有1層樓完成規劃，明年會有更多空間，不過客戶仍持續關注海外產能規劃，以求提升生產彈性，但林未釋出具體海外擴廠計畫。

