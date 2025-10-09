基隆賣場花40元買醬油 幸運兒抱走統一發票200萬元特獎

民眾7月在基隆成功一路全聯賣場買獎油，中了統一發票200萬元特獎。（北區國稅局基隆分局提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕花40元買瓶醬油就中了200萬元特獎！財政部北區國稅局基隆分局表示，7-8月期統一發票開獎，基隆成功一路的全聯賣場開出1組特獎200萬元，幸運得主7月到全聯消費花40元買醬油，就抱回統一發票特獎200萬元。

基隆分局建議民眾多使用載具索取雲端發票，今年5-12月每期增開70萬組500元雲端發票專屬獎，等於每期共會開出30組100萬元、1萬6000組2000元、10萬組800元以及315萬組500元專屬獎項，合計326萬6030組獎項，民眾有更多中獎機會，1張發票就有2次對獎機會，而且還不用自己對獎，若同時中2個獎項，每張按其最高中獎獎別限領1個獎金。如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，再省下千分之4印花稅，不僅中獎機會多，而且還省荷包。

基隆分局提醒民眾，114年7-8月份統一發票領獎期間自114年10月6日至115年1月5日止，另外114年5-6月的中獎發票領獎期間至114年的11月5日截止，目前尚有特別獎及特獎獎項尚未領取，民眾趕快拿出發票對獎，不要讓自己的權益受損。

