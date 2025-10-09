引王世堅神曲嗆蔣萬安 高嘉瑜：虛耗半年看輝達、新壽破局

輝達來台設立海外總部選址問題再度成為焦點。對此，民進黨前立委高嘉瑜表示，蔣萬安虛耗半年，輝達所託非人。（記者田裕華攝）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）來台設立海外總部選址問題再度成為焦點。對此，民進黨前立委高嘉瑜表示，「蔣萬安虛耗半年，輝達所託非人」，本來蔣萬安讓輝達落腳台北市應是「從從容容、游刃有餘」，如今還須請中央幫忙盤點土地，接著酸說「中央端出民生社區松南營區備案，才不疾不徐說早就帶看過了，現在是當自己是房仲了嗎，真的是『沒出息』！」

高嘉瑜今日於臉書發文提及，半年前黃仁勳宣布輝達亞洲總部「將落腳士林北投」，如今半年過去了，依然只聞樓梯響。這半年來我們看到蔣萬安市長忙著走秀，跟李多慧、林襄逛夜市、自拍，反正有事李四川、無事蔣萬安，大家也已經習慣了。萬能的川伯會幫蔣萬安解決所有的問題，蔣萬安負責走秀、擺拍、剪綵、唱歌，李四川處理輝達跟所有市政問題，例如：天坑、公館圓環。

請繼續往下閱讀...

高嘉瑜說，「但現在蔣公子可不能繼續無事一身輕了」，新北、桃園、台中、台南、高雄虎視眈眈，台北市仗著先天優勢，不費吹灰之力得到輝達的青睞，台北如果留不住輝達，真的會成為全台笑柄，不僅2026蔣市長岌岌可危，連堅哥的「沒出息」都可以用在蔣公子身上！

本來蔣萬安讓輝達落腳台北市應該是「從從容容、游刃有餘」，現在真的是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，還要求爺爺告奶奶，請中央幫忙盤點土地。其實盤點台北市還有很多可用之地，尤其內湖南港跟北士科是可以接壤的，輝達在內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置了超級電腦「Taipei-1」，本來就有地緣關係。

高嘉瑜分析，內湖的蘆洲里工業區屬台北市早期發展工業區，地點非常好，早就被定位成銜接北士科跟內科的科技廊帶，鄰近的內湖垃圾山也已經復育成生態園區，土地面積高達16公頃，再結合周遭土地，及未來緯創即將完工的研發及科技園區，不僅可以帶動蘆洲里的發展，也可以串聯北士科跟內科，讓整個科技廊道更為完整。

另外，台肥南港的C4大樓興建計劃，不斷爆發爭議，早已停工閒置延宕多年，土地面積也高達2000坪，加上周遭的南港科學園區辦公大樓，更可以串聯「交通轉運樞紐」、「國家生技產業廊帶」、「流行音樂及文創產業」、「軟體」及「會展產業」五大發展中心，也是很好的選擇！

高嘉瑜直指，這麼多的黃金地段給蔣萬安市長規劃，中央也都願意一起來協助，蔣公子卻繼續躺平，半年來眼睜睜看著輝達、新壽破局，中央端出民生社區松南營區備案，才不疾不徐說早就帶看過了，現在是當自己是房仲了嗎，真的是「沒出息」！

