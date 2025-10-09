遭點名俄國輕油買太兇 龔明鑫:台塑已正面回應新約暫時不買

台灣遭點名是俄羅斯石腦油（輕油）最大買家，經濟部長龔明鑫說，台塑舊約已執行告一段落，經濟部也表達新約暫時先不要買，台塑也有正面回應。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣遭點名是俄羅斯石腦油（輕油）最大買家，引發外界關注，因國營事業台電、中油在烏俄戰爭後均已停止對俄國採購，台灣最大買家為台塑。經濟部長龔明鑫9日指出，台塑表示舊約已執行告一段落，經濟部也表達新約暫時先不要買，台塑也有正面回應。

外媒報導點出，雖然台灣國營企業已於2023年停止進口俄羅斯石油，但私人企業繼續進口俄羅斯石油卻沒有受到任何限制，台灣企業的採購行為，也面臨國際壓力和潛在的制裁風險。

龔明鑫今日回應，經濟部有跟台塑談，算是有正向的回應，在台塑的認知裡，是符合歐盟當時的規範，但如果歐盟有更明確規範，例如明年就規定不買，（台塑）他們也願意去遵守，所以溝通結果算是正向，目前就會再看歐盟有無新的規範。

龔明鑫也提到，台塑舊的約也履行快告一段落，新約部份，經濟部認為就是說暫時就先不要買，以符合未來歐盟的相關協議，且也有獲得台塑正面回應。

