輝達海外總部選址卡關 經長龔明鑫：T17、T18最符合條件

經濟部長龔明鑫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達（NVIDIA）來台設立海外企業總部選址問題再度成為焦點。因原本選定的士林北投科技園區（北士科）T17、T18土地難解，找上中央協助，經濟部昨也說明24日前會盤點回覆，經濟部長龔明鑫下午受訪提到，輝達選址有期待的方向，但涉及機密不便多說，但他也透露，T17、T18就會是符合輝達的條件。

輝達選定北士科T17、T18作為海外企業總部，但因為新壽地上權問題未能解決，導致選址卡關，經濟部在7日收到輝達信函尋求協助，經濟部8日證實，輝達請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆。

經濟部長龔明鑫今（9）日上午、下午公開行程都受訪都被關切輝達選址一事。他表示，「輝達有自己的考量，目前也還在關心北士科這塊地」；至於是否有機會爭取輝達總部進駐高雄，龔明鑫答覆，這要看輝達的期待，輝達還是最喜歡T17、T18，「其他部分算是備胎」。

對於輝達選址條件為何？龔明鑫也說，輝達對選址有條件，但涉及機密不便多說，不過，他也說，外界可以從T17、T18的條件來看，就是輝達想要的方向，是否還是屬意以北部為主，龔明鑫表示，不好評論。

前經長郭智輝曾透露，輝達對台灣海外總部選址有三大條件，至少3公頃土地、低密度建築、以及較大的建蔽率，不過，龔明鑫表示，自己沒有看過先前條件。

