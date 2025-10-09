十銓9月營收19.46億元 月增逾1倍

十銓董事長夏澹寧。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠十銓科技（4967）公布9月營收19.46億元，月爆增1.08倍，較去年同期成長64%；第3季營收為41.64億元，季減6.1%，前3季營收累計為140.8億元，年增18.72。十銓表示，營收成長主要受惠於品牌訂單與B2B專案表現所帶動。

十銓指出，自9月以來，記憶體市場因AI伺服器需求急速增長，影響記憶體產能供需與價格；面對市場變化，十銓科技憑藉與原廠良好的合作關係，持續迅速調整策略，並採取靈活的庫存管理措施，維持供應穩定性，未來將持續強化供應鏈韌性與營運效率，以掌握新一波成長機會。

請繼續往下閱讀...

十銓將持續強化工控業務的穩健擴展，深化B2B客戶與通路夥伴的合作關係，旗下PD20M、P36D與P35S三款固態硬碟，也分別在美國、日本及台灣已有多項專利認證，展示公司在「磁吸便攜設計」、「儲存裝置與周邊整合」及「機密資料一鍵銷毀」等領域的領先技術。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法