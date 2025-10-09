天然氣安全存量2027年後拉高？龔明鑫：先把14天達標

經濟部長龔明鑫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美媒報導根據兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持11天，中國若以封鎖方式施壓，就可能迫使台灣限電；經濟部長龔明鑫指出，目前規劃到2027年天然氣的安全存量天數可以到14天，現階段目標是要先達此目標，未來天數拉長涉及到新增儲槽與設計。

根據《天然氣事業法》修法，進口天然氣業者到2027年，安全存量要具備14天，而儲槽容量則是24天。目前高雄永安、台中與觀塘三接都有供氣，2027年可望達標。

對於2027年後安全存量天數拉高規畫，龔明鑫表示，第一階段先把14天部分先達成，拉高天數會牽涉到新增儲槽與設計問題。

目前中油自建的接收站相對順利，龔明鑫表示，三接已經提出最後相關執照申請，我們希望盡快正式營運。目前三接已有部分供氣給大潭電廠，據了解，中油可望於本月底取得相關證照，第四季可正式營運。

但台電的協和四接與台中五接進度遞延。龔明鑫說明，四接因為土地汙染政治問題，五接也有些延誤，會儘快把它趕上。經濟部也希望能盡快處理，四接要加強溝通、符合相關的規定，土地整治會有客觀的標準，都會遵守。

