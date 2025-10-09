自由電子報
群聯9月營收創歷史次高 PCIe SSD晶片出貨年增近300％

2025/10/09 15:19

群聯受惠記憶體產業復甦，營運增溫。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片廠群聯（8299）公布9月合併營收為65.15億元，月增近10%，年增47%，為歷史單月次高，累積今年前9月合併營收達498.65億元，為歷史同期新高。

群聯執行長潘健成表示，9月整體控制晶片總出貨量年增達35%，其中PCIe SSD控制晶片的單月出貨量更較去年同期大幅成長近300%，創下歷史新高紀錄；同時，累計至9月的NAND儲存位元數出貨量年成長也接近11%，同樣創下歷史同期新高，顯示全球NAND儲存應用需求持續穩健且蓬勃發展。如同公司先前的市場預測，在 AI 推論需求不斷攀升的情況下，對資料儲存產生龐大的新增需求，使得NAND產業供需失衡的現象已逐漸浮現。對此，群聯已提前進行多項佈局，並將持續與NAND原廠供應商保持密切合作，確保供貨穩定，以滿足全球客戶對高效能儲存的迫切需求。

潘健成指出，目前企業級SSD需求持續成長，加上NAND供給吃緊的市場環境，群聯企業級SSD正加速導入更多客戶伺服器系統，進一步擴大市場佔有率。同時，公司的aiDAPTIV+ 技術也持續擴大Design-in至搭載 iGPU （integrated GPU） 的PC 平台中，顯示PC OEM客戶正積極布局邊緣 AI 推論應用場景，有助群聯持續擴大aiDAPTIV+的應用場域。控制晶片方面，群聯亦同步在手機與PC OEM 市場持續擴大市佔率，不僅為公司長期穩定成長奠定更深厚的基礎，也將為公司營收正面挹注。

