總部卡關輝達求助中央 秦慧珠痛批執行力低：蔣萬安、李四川都別選了

2025/10/09 15:26

國民黨議員秦慧珠今（9日）批，蔣市府竟無掌握輝達求助中央的動向，不管蔣萬安還是要選新北的台北市副市長李四川，都不要連任了，執行力大有問題。（資料照）國民黨議員秦慧珠今（9日）批，蔣市府竟無掌握輝達求助中央的動向，不管蔣萬安還是要選新北的台北市副市長李四川，都不要連任了，執行力大有問題。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達落腳台北市北士科進度卡關，昨日經濟部聲明指出，輝達有去函請中央協助盤點全台符合需求的土地。國民黨議員秦慧珠今（9日）就批，蔣市府竟無掌握輝達求助中央的動向，不管蔣萬安還是要選新北的台北市副市長李四川，都不要連任了，執行力大有問題。

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，朝野議員都關注輝達是否落腳台北市。民進黨議會黨團總召陳慈慧表示，北市府之前拍胸脯，現在卻出現民代、名嘴來甩鍋給中央；她強調，有困難到議會都可以幫忙，沒有人要扯後腿，都希望留下輝達，如果蔣萬安斷送輝達這個天上掉下來的大好機會，就是最失職無能市長。

秦慧珠說，現在大家都不在乎蔣萬安接下來半年要做什麼，只在乎輝達來不來台北？對輝達來說時間就是金錢，昨日經濟部也發聲明，但她看報導，北市府竟然沒有掌握到輝達求助經濟部，無法掌握動向有點掉漆，這樣的話蔣萬安，或是要選新北的李四川都一樣，不要連任了，執行力大有問題。

至於市府推薦北士科T12基地，秦慧珠也表達反對，當年台積電要在桃園龍潭蓋1.4奈米廠，很多民代帶頭反對，希望要求更高補助款，結果最後台積電不幹了，離開龍潭，桃園市長張善政被罵到臭頭，到今天還在後悔。

她說，輝達在國際影響力更甚台積電，人家哪有機會跟你搞政治，她具體建議應該考慮松南營區，條件也很好。

