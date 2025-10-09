自由電子報
友達、群創Q3營收同步成長 Q4出現雜音

2025/10/09 14:53

友達、群創Q3營收同步成長。（記者陳梅英攝）友達、群創Q3營收同步成長。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板雙虎今日公布9月營收，其中，友達（2409）9月營收244.5億元、月減0.4%；群創（3481）9月199億元、月增6.25%，表現不同調，不過第三季合併營收皆比第二季成長，在面板報價平穩以及新台幣收貶下，可望維持獲利。

友達9月自行結算合併營收為244.5億元，月減0.4%，與去年同期相比減少5.5%。累計2025年第三季合併營收699.1億元，較上季增加1%，與去年同期相比減少10.1%。

群創9月自結合併營收199億元，月增6.25%，較去年同期增加2.7%。第三季自結合併營收578億元，較上季增加2.82%，較去年同期增加4.23%。

進入第四季，市場雜音陸續出現，由於中國主要面板廠在十一長假期間安排休假、控制產能，使電視面板報價維持穩定，但IT需求減弱，其中，NB拉貨動能趨緩，TrendForce預估部分NB面板報價可能在10月出現0.1美元下跌。

