三集瑞9月營收1.81億元、月增5.7％ AI新品獲輝達認證

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件電感大廠三集瑞（6862）公告9月營收1.81億元、月增5.7%，累計前三季營收17.62億元。隨著AI浪潮持續，三集瑞表示，新產品已通過輝達新一代AI運算平台Rubin認證，預計將隨平台正式上市量產放大出貨，挹注明年營運成長動能，同時，更取得泰國土地，最快明年下半年投入營運。

三集瑞指出，目前仍持續推動車用、電池儲能與邊緣裝置研發與應用佈局，在車用方面，除開發建置對應車規各項尺寸一體成型電產產品、完成可靠性測試後批量生產外，同時2.5kW-6.6kW大功率車載充電器（OBC）磁性元件開發已進入小批量出貨階段，未來將進一步優化升級開發新機型。

針對機器人與無人機也開始導入AI功能，市場對電源元件的規格要求日益提升，包括高功率、耐高頻、大電流、低損耗、散熱管理，以及小型化與薄型化需求，將成為產品與電源架構設計主流，三集瑞憑藉多年深耕的技術領先與高度客製化能力，展現差異化競爭優勢，帶動第三季產品平均單價（ASP）較上半年有顯著成長。

因應未來訂單擴增及主要客戶產地移轉政策，三集瑞則積極佈局東南亞製造據點，9月下旬正式簽約取得泰國羅勇府19萬平方米土地，規劃導入全自動化生產線，並同步優化製程與材料開發，以降低高頻應用中的LC共振異音，提升良率與成本效益。

