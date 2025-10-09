輝達選址中央盤點全台5地 綠委：內政部7月已給北市解方

民進黨立院黨團於黨團記者室舉行「爭取輝達＠台灣，中央地方Together」記者會。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地卡關，傳出財政部國產署盤點全台至少5處符合需求的國有土地。立法院民進黨團今（9日）強調，內政部早在7月16日就已提供相關法規解方給台北市政府，民進黨的立場是中央與地方一起促成好事。

立法院民進黨團今日強調，內政部早在7月16日就已提供相關法規解方給台北市政府。（記者叢昌瑾攝）

經濟部證實，已接獲輝達委託代表的信函，請求協助盤點符合需求的土地。媒體報導指出，國產署已盤點台北市民生社區的松南營區、新北市林口區原三立影視園區、台南市的平實營區、台南安南區天馬電台舊址，以及高雄亞洲新灣區特貿五等5處選項。

立法院民進黨團今天召開「爭取輝達台灣，中央地方Together」記者會，由黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、以及兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤出席說明。

鍾佳濱指出，輝達到底要選誰，主動權仍在輝達手上，各縣市都各顯神通積極爭取，而兼任民進黨主席的總統賴清德在民進黨中常會亦指示，中央要全力協助地方解決問題，內政部已同意北市府修訂後的辦法，待行政院核備通過後，即能有效排除外界疑慮，且不需擔心類似京華城按法規適用錯誤，而重演司法風波。

吳思瑤則說明，民進黨的立場是無分中央與地方，一起全力促成好事；北市府是北士科的開發權責機關，複雜的合約關係需靠北市府解決，中央能幫忙之處就是法令釋疑。

吳思瑤說，北市府先前擔心T16、T17專案設定地上權給特定對象，恐涉及法律疑義，因此向內政部詢問；而內政部於7月16日已發函給北市府，快速提供法律方向，說明可修訂「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，新增相關規定辦理。

此外，吳思瑤提到，有其他地區的民進黨立委爭取輝達進駐，站在她是當地立委的立場，當然希望輝達留在北士科，盼內政部快速核備修正案，也拜託北市府與中央一起合作。

