住日本溫泉旅館要付小費 ? 日媒揭富人旅客給「這金額」、背後有含意

〔財經頻道／綜合報導〕在國外，給小費是一種文化，日本也有類似的傳統，被稱為「心付」。專家指出，這項服務費並不是硬性規定，而是住在高級旅館與在料亭（日本傳統的高級日式餐廳）用餐時，一種表達感謝與敬意的小禮金。

日媒指出，「心付」是這一門微妙卻能決定「體驗層次」的藝術，通常只有富人或菁英會支付，金額為3000到5000日圓（約新台幣近600-1000元），會裝在小信封裡交給工作人員。

湯布院溫泉名館「玉之湯」社長桑野泉指出，溫泉旅館的核心並不是吃與泡湯本身，而是「讓人安穩入睡」。在以款待為前提下，提醒賓客「把睡眠當作享受」，並細心介紹房內設備與寢具，隔天主動關心對方是否睡得安穩，才是高級的款待。

據報導，日本溫泉旅館不像一般飯店，服務人員往往身兼多職，不僅幫忙搬行李、準備餐點，還會示範浴衣穿法、介紹庭園花木、分享在地文化。若能主動告訴他們飲食偏好、想去的地方、或特殊需求，他們通常都會盡力協助。若是招待外國客人，更可以英文溝通，由熟悉當地風俗的員工協助，讓富人及外國客人的體驗更順暢，也具文化深度。

近年，湯布院成為國際指標溫泉地，旅客結構多元，每年約有430萬人次造訪，其中外籍旅客約140萬人。而距離湯布院約30-40公里的別府市，其遊客數量甚至更高，年遊客量高達680萬人次，其中過夜遊客達238萬人次，當中有28萬人是外國遊客。

桑野泉指出，溫泉旅館提供好的入住體驗，客人給予「心付」是出於心意的「感謝」、表達感情的一種方式。一般會將現金放入一個小信封或紅包袋裡，再交給負責接待的服務人員，這樣最為體面。但若是長住或特別麻煩工作人員，可視情況給到1萬日圓（約新台幣近2000元）左右，但金額不宜過高。

建議客人給予「心付」的時間，通常是在剛入住、服務開始前，或在你覺得「真心想表達感謝」的時刻，例如服務人員幫忙安排特別需求、協助穿浴衣、或是特別細心照顧時。

桑野泉指出，旅館在收到後，通常也會回贈小禮，如當地的柚子胡椒或手作點心，以表謝意。這種「互相傳遞心意」的文化，正是日本式服務精神的精髓，在一夜好眠與貼心互動之間，讓款待成為一場充滿溫度的文化體驗。

