PayPay收購幣安日本4成股權 展開業務合作

PayPay與「幣安日本」建立資本與業務聯盟協議。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球加密貨幣交易所龍頭幣安（Binance）表示，旗下的子公司幣安日本（Binance Japan）與日本金融服務大廠PayPay達成資本與業務聯盟。PayPay已收購幣安日本40%股權，雙方並將就無現金支付與數位資產進行深度整合。

「PayPay」無現金支付服務目前擁有超過7000萬用戶，近年海外與異業合作佈局動作不斷。幣安說明，本次合作將發揮互補的優勢，共同開發創新產品與服務，並推動技術整合，實現無現金支付與數位資產之間的連結。初步探索的方向包含：

１、讓用戶可透過幣安日本的App使用「PayPay Money」購買加密資產。

２、讓幣安日本用戶出售加密資產時，可選擇「PayPay Money」作為提領方式。

幣安日本指出，公司致力於持續運用幣安的全球經驗與創新區塊鏈技術，提供安全可靠的交易環境。透過本次合作，幣安日本目標透過串聯無現金支付與數位資產領域，為日本數位金融市場注入更多創新動能。

PayPay企業執行董事兼金融業務本部金融戰略事業部長柳瀬将良（Masayoshi Yanase）表示，PayPay一直以來與集團內金融領域的企業密切合作，透過智慧型手機推動數位金融發展，並在支付服務上展現高度協同效益。

柳瀬将良指出，此次投資幣安日本將能結合PayPay的便利性與安全性，為幣安用戶提供更多元化的金融解決方案。未來也將持續努力，依據用戶需求推動更多創新金融服務，為日本金融基礎建設發展做出貢獻。

幣安日本總經理千野剛司表示，這項策略聯盟是推進日本數位金融未來的重要一步。幣安相信，結合PayPay的龐大用戶規模與幣安的創新技術，將能進一步擴大Web3在日本的普及與應用，並提供用戶安全、無縫的數位資產服務。幣安日本將持續致力於推動Web3生態系在日本的成長。

