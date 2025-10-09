巨大遭美控強迫勞動 洪申翰：將設延攬中心、強化直聘

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部部長洪申翰，針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕自行車大廠巨大（9921）遭美國海關暨邊境保護局（CBP）指控涉及強迫勞動，進而發布暫扣令，成為台灣製造業首例，引發立法院關注。勞動部長洪申翰今日在立院答覆立委質詢時指出，全球對於勞權的重視已經成為企業經營風險，勞動部已規劃成立延攬中心，其最重要的任務就是強化直聘，與目前的移工來源國接軌，進行整體的跨國攬才規劃。

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部部長洪申翰，針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

包括陳昭姿、林淑芬、楊曜等多位立委，均針對上月巨大公司遭美國發布暫扣令一事，質詢目前的勞動政策。陳昭姿質詢指出，美方針對巨大的指控內容涉及5大項違法，包括濫用弱勢處境、惡劣工作條件、債務束縛、扣留工資及超時工作，但根據勞動部過去的勞檢紀錄，巨大公司只有4筆違反《職業安全衛生法》的紀錄，並無涉及剝削移工的案件。

楊曜也詢問，雖然巨大遭指控之一為「仲介費」，但根據我國的法令，並未將「移工零付費」入法，是否已入場了解移工及本勞的勞動條件？要如何輔導業者？

林淑芬更依據外媒的調查，質疑遭指控強迫勞動的廠商，不僅只巨大一家，今年3月的最新調查，還包括電子產業、汽車零組件，認為主要的問題在於，ILO的11項強迫勞動指標，台灣諸多製造業都有違反疑慮，但台灣的法令卻僅有5項，較國外規範少了6項，明顯是國內法制化未能跟上國際腳步。

目前巨大、美利達已採「零付費」政策，由雇主全額負擔仲介與服務費，讓移工免於入境即背負沉重債務。洪申翰指出，多數聘僱移工的廠商，將所有移工管理工作都交由仲介業者處理，若仲介業者未告知強迫勞動的風險，相關的經營風險都要由廠商自行承擔，勞動部將與經濟部合作，盡速提出輔導、協助指引，讓廠商可透過合約，要求仲介業者，避免強迫勞動疑慮。

楊曜也質疑，強迫勞動的「源頭」其實在移工來源國，來源國要求收取仲介費，洪申翰表示認同，後續會進行雙邊討論。

此外，巨大等業者已允諾將為勞工負擔仲介費，執行「移工零付費」，但陳昭姿也質疑，大廠商有能力負擔仲介費，對於聘請家庭看護工的家庭，未必有此能力。

對此，洪申翰表示，勞動部正檢討整體移工政策，其中很重要的目標，就是強化政府在聘僱過程中的角色及功能，「直聘」就是重要的一部分，勞動部已在明年度計畫與預算中，規劃設立「延攬中心」，作為推動直聘與政府對政府合作的重要平台。

洪申翰會後指出，勞動部規劃設置延攬中心，很重要的任務，就是希望要強化直聘，希望更積極的將政府在聘僱移工過程中的角色、功能更為提高。勞動部自今年上半年就著手規劃延攬中心，與現有直聘中心不同的是，直聘中心提供國內服務，延攬中心則是延伸觸角，把政府的功能延伸，將鎖定現有移工來源國，將觸角延伸，解決仲介、公平招募等議題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法