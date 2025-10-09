助輝達總部落腳台灣 行政院：跨部會積極協助

輝達台灣總部因用地取得卡關，行政院發言人李慧芝今（9）日在院會後記者會表示，不論是台商回台投資或是有外商投資台灣，行政院都非常樂見。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕輝達原屬意將台灣總部設在北士科T17、T18基地，因用地取得卡關，賴清德總統昨天表示，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部。對此，行政院發言人李慧芝今（9）日在院會後記者會表示，不論是台商回台投資或是有外商投資台灣，行政院都非常樂見，「此次輝達想要設置海外企業總部，相關部會包括經濟部、財政部、內政部等，都有持續積極協助」。

對於外傳財政部國產署盤點五筆國有地，包括松南營區、林口區原三立影視園區、台南市的平實營區、中央廣播電台發射站天馬電台原址，及高雄亞洲新灣區特貿五。對此，經濟部投資促進司副司長呂貞慧說，經濟部一直積極主動跟輝達聯繫，也是在10月7日收到信函後才知道輝達最新的需求；針對土地盤點的部分，呂說，會全面盤點包括中央、地方符合需求的土地，會全力協助爭取輝達來台灣設立企業總部。

李慧芝表示，行政院昨天已由秘書長備查台北市政府來函，不論是台商回台投資或有外商投資台灣，行政院都非常樂見，此次輝達想要設置海外企業總部，其實一直都有密切關注，相關部會包括經濟部、財政部、內政部等，都有持續積極協助。

