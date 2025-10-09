宣德獲北美博弈系統大廠認證 挹注明年營運新動能

宣德今天表示，公司正式跨足全球博弈設備與金融設備領域。（宣德提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠宣德科技（5457）揮軍2025年全球遊戲設備展（G2E），管理層今天表示，公司正式獲得北美博弈系統大廠認證，成為其策略組裝夥伴，象徵集團正式跨足全球博弈設備及金融設備領域，預期博弈系統將從明年開始成為挹注營運成長的新引擎。

宣德觀察，由於該北美客戶近期出現重大整併，同時橫跨博弈、金融領域，公司成為策略夥伴之後，相關設備訂單都將受惠。本次合作不僅鞏固公司在精密組裝領域的競爭力，意味著公司技術與製程品質已達國際領先水準，更標誌著集團資源整合的成果。

宣德表示，包含公司自身機構零組件、聲學元件，以及透過與策略夥伴共同聚焦的線束、模組等，有利於整合優化供應鏈。未來在此基礎之，宣德可望於遊戲機台、智慧金融機台、後端設備等領域，提供全球客戶更多元的整合方案。

宣德提到，公司近年持續深化國際化布局，為因應市場變化及主要客戶的在地化需求，公司積極於北美地區投資，並已公告擬於美國設立控股公司，以便與歐美客戶群進行更緊密的開發與合作。此外，宣德董事會也已通過對新加坡子公司增資3000萬美元（約新台幣9億1497萬元），加上墨西哥廠斥資2210萬美元（約新台幣6億7400萬元）添購生產設備。

