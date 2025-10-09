輝達總部卡關嘉縣也要爭取 翁章梁：歡迎輝達進駐

嘉義縣長翁章梁今在臉書表示，將積極爭取輝達海外總部落腳嘉義縣。（資料照）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北市北投士林科技園區（北士科），因土地地上權問題卡關，經濟部進行土地盤點，爭取輝達在台設立海外總部。嘉義縣長翁章梁今臉書貼文表示，將發函經濟部積極爭取輝達進駐，嘉義縣準備好了，歡迎輝達進駐。

翁章梁在臉書表示，土地是嘉義最大的優勢，縣政特區縣府自有土地約20公頃可立即提供產業使用，該地地理位置斜對面是故宮南院，旁邊緊鄰長庚太保院區，未來旁邊也將籌設嘉義縣新設圖書館，距高鐵站僅需5分鐘車程，非常方便科技人才的效率移動。

他說，該地點距離3分鐘車程就是嘉義科學園區，其中台積電先進封裝廠預計2028年開始量產，嘉科第2期90公頃的土地已獲中央核定；馬稠後產業園區45公頃作為半導體產業供應鏈基地，建構產業創新生態系。

翁章梁說，在該土地周邊有367公頃造鎮計畫，將導入智慧城市開發，可提供4萬5000人居住需求，輔以華泰outlet，滿足消費機能。

翁章梁表示，國科會正透過大南方新矽谷計畫，串聯南部科技S廊帶，達到均衡台灣的目標，並將引入百工百業完善產業人才需求，而嘉義位於這條廊帶的起點，擁有土地、交通優勢，在大南方新矽谷策略中，將積極扮演承接與串聯角色，嘉義縣準備好了，全力爭取輝達進駐。

