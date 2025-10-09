賞台北101煙火第1排 星巴克這家店推1010元「觀景煙火套餐」

今年剛開幕的星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，所處位置正好可無遮蔽的欣賞到台北101的煙火，星巴克DREAM PLAZA門市也順勢於國慶日當日推出「觀景煙火套餐」和「星璨饗宴套餐」限定套餐，每套售價分別為1010元和2880元。（星巴克提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101將再度於國慶日施放煙火，並出動500架無人機，今年剛開幕的星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，所處位置正好可無遮蔽的欣賞到台北101的煙火，星巴克DREAM PLAZA門市也順勢於國慶日當日推出「觀景煙火套餐」和「星璨饗宴套餐」限定套餐，每套售價分別為1010元和2880元。

星巴克表示，限定套餐由國際名廚江振誠親自監製的專屬套餐，結合星巴克經典風味咖啡與創意演繹的精緻料理，每道菜餚、每杯飲品皆經過巧妙搭配，呈現豐富的風味層次與藝術美感。

「觀景煙火套餐」包含典藏冷萃馥洛特乙杯搭配洛林鹹派乙個，每套1,010元（含場地費），販售方式於10月10日，當日14:00開放現場售票，用餐時間為21:00-22:30（套餐內容品項固定，恕不接受更換品項）。

「星璨饗宴套餐」包含餐前小點3式、精選主餐 1道、精選甜點 2式、SIREN'S LOUNGE精選飲料1杯，每套2880元（含場地費），採預約制。用餐時間為19:30-22:30，最晚入場時間20:30，用餐座位由門市協助安排。

於晚間22:00，台北101雙十煙火施放前，門市夥伴將引導消費者前往指定窗邊區域觀賞，共度專屬於台北夜色的華麗時刻，現場座位有限，售完為止。

星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市打造的「SIREN’S LOUNGE尊榮體驗區」，設計靈感源自米蘭這座城市的設計美學及文化氛圍，打造一個專屬於顧客的高感官、沉浸式空間體驗，讓顧客能從該區的窗景中一覽台北地標101的壯麗景色及都市美景。

