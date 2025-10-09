台泥馳援光復運走淤泥 出動35噸斗車每日清運1200噸

花蓮光復清出的淤泥堆積在暫置場，為避免後續颱風或雨勢造成淤泥再度威脅家園，台泥（1101）企業團繼日前出動鏟車、水車、怪手與山貓等機具前往救援後，再度出動第2波生力軍-子公司台灣通運旗下的35噸傾卸斗車，投入光復地區淤泥轉運工作，加速光復復原。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕花蓮光復清出的淤泥堆積在暫置場，為避免後續颱風或雨勢造成淤泥再度威脅家園，台泥（1101）企業團繼日前出動鏟車、水車、怪手與山貓等機具前往救援後，再度出動第2波生力軍-子公司台灣通運旗下的35噸傾卸斗車，投入光復地區淤泥轉運工作，加速光復復原。

受到堰塞湖影響，花蓮光復地區累積的大量淤泥，雖經國軍與全國「鏟子超人」近半月的努力，市區道路已重現，但堆積在暫置場的淤泥仍對居民生活構成潛在的威脅。

台灣通運此次派出4輛35噸傾卸斗車，搭配在地供應鏈夥伴紘暘/東億海事工程的大型怪手機具同步支援，展現高效的協同作戰力。

每輛斗車每日平均可往返10至11趟，單車載運量約30噸，總計每日可從市區的第一、第二堆置場清運逾1200噸污泥，將淤泥快速轉運至郊區的第三堆置場。

台灣通運總經理吳曉玲表示，「在這場突如其來的災難面前，能集結團隊力量盡一己之力，協助災區早日恢復家園，看到車輛進駐的那一刻，內心既感動又驕傲。」

為了爭取時間、加快作業效率，許多參與救災的台灣通運司機選擇暫住光復，犧牲與家人相處的時間，全力投入清運工作；在地供應鏈夥伴紘暘海事也熱心提供住宿空間，展現了花蓮在地企業間的互助與韌性。

