「這項策略」奏效！好市多線上業績激增26％

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）針對部分會員推出的專屬優惠正發揮成效，外媒報導，好市多週三公佈9月銷售額年增8％，而截至10月5日止的5週期間，銷售額達到265.8億美元，不僅同期間同店銷售成長5.7%，線上業績也激增26.1%。

世界日報報導，好市多9月業績表現亮眼，紓解華爾街對未來成長動能的疑慮，激勵好市多週三盤後上漲1.52%，報928.75美元。

好市多表示，截至10月5日止的5週期間，銷售額達到265.8億美元；同期間同店銷售成長5.7%。

好市多指出，雖略同店銷售額低於市場預期，但針對部分會員推出專屬購物時段，和透過Instacart提供折扣在內的新優惠措施已見成效。

另外，涵蓋所有透過數位裝置下單的銷售額，同期間大增26.1%。

美加地區以外的國際同店銷售額（不計汽油和匯兌差異）成長7.5%，也優於預期。

