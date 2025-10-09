斯文2期整宅公辦都更案 招商成功今簽約

台北市大同區斯文里二期整建住宅「斯文昌龍」公辦都更案，今（9）日由台北市副市長蔣萬安、台北住都中心董事長李四川一起出席，與招商最優申請人都美建設公司董事長曹來春簽約。（記者劉信德攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大同區斯文里二期整建住宅「斯文昌龍」公辦都更案，今（9）日由台北市副市長蔣萬安、台北住都中心董事長李四川一起出席，與招商最優申請人都美建設公司董事長曹來春簽約，成為蘭州斯文里整宅首件招商成功的公辦都更案，預計興建地上13層、地下3層建築物，台北市都市更新處預估，全案更新後總銷售金額將超過90億元。

更新處指出，「斯文昌龍」公辦都更案為蘭州斯文里整宅地區中斯文里二期社區及其東側建物，基地面積4849平方公尺（約1466.82坪），屬北大同核心地帶，臨近捷運圓山站、民權西路站、大橋頭站及國道交流道，交通便捷。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安表示，「斯文昌龍」為蘭州斯文里整宅地區首件招商成功的公辦都更案，象徵北大同核心區都更啟動，具有里程碑意義。斯文里地區有1、2、3期及鄰近蘭州國宅共4處整宅，目前斯文3期已重建為「斯文首善」社區，斯文里1期也通過第一階段意願門檻，將持續評估推動。

蔣萬安指出，為了加速整宅都更推動，市府於2023年推動「整宅專案計畫」，2025年進一步將整宅公辦都更第2階段意願門檻調降至8成。截至今年9月底，全市已推動7處整宅更新、協助超過2600戶住戶重建家園，包括「斯文昌龍」及水源2、3期，還有南機場單元3都已招商成功。

曹來春表示，將以「延續紋理、融入日常」為設計理念，致力改善居住品質、促進社區再生。「斯文昌龍」基地位於大龍峒歷史核心，融合當地文化資產與傳統宗教空間的軸線美學，打造具有儀式感的現代社區空間。地面層設有店鋪與街角綠意廣場，強化鄰里關係、呼應住宅更新趨勢。

斯文里里長江雪卿說，斯文里2期整宅屋況老舊簡陋，年輕人搬走了，只剩老人家守著起家厝。今年初曾發生火災，當時她就呼籲住戶，趁房子還好好的，還不趕快都更，如果燒掉了就什麼都沒有了。她表示，斯文里2期已有成果，期許1期再加把勁，讓斯文里的更新更進步、環境更好、更美好。

