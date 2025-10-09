國發會即日起開放民間企業申請基礎建設認定 粗估潛在投資規模達100億元

國發會法制處處長林豐文。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會開放民間企業申請基礎建設認定，為引導保險資金投資基礎建設，國發會訂定「促進民間參與基礎建設認定原則」及相關認定機制，即日由國發會成立單一窗口受理申請，通過後，業者可持基建認定書引進保險業資金，保險業也可以認定書向金管會申請核准投資。國發會粗估潛在投資案規模達100億元。

國發會規劃「兆元投資國家發展方案」，考量導引壽險資金投資由民間自行興辦的基礎建設，可間接舒緩政府財政負擔，助益社會經濟發展，因此接受民間業者提案，並積極協調金管會鬆綁「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」相關規定，將基礎建設納入保險業資金投資範疇。進一步於7、8月間邀集金融總會、投信投顧公會、私募股權公會等民間團體及相關行政機關共同研商認定原則，建立認定機制。

請繼續往下閱讀...

國發會法制處處長林豐文說明，基礎建設過去主要是公共建設，認定原則通過後，民間企業也可申請，只要建設或服務具備提升公眾生活品質、支持農工商生產基礎、加速社會經濟發展、提升國家整體利益等功能，經中央或地方目的事業主管機關認定符合促參法或其他法令所列的建設及服務項目、或依政策需要鼓勵民間興建的建設及服務者，即屬於基礎建設，不須經促參法等程序辦理。

民間企業經國發會網站「行政院促進民間參與公共建設推進專案會議—法規調適專區」提出申請，國發會依案件項目轉送主政的中央或地方目的事業主管機關審查，通過即發給基礎建設認定書，業者可引進保險業資金，保險業也可持認定書向金管會申請核准投資，享有較低的風險係數，降低投資成本。

林豐文表示，目前已知業者有意願申請認定的基礎建設項目可達100億元，項目包括物流中心、環境污染防治設施、數位建設及多功能農業設施等，均具備吸引保險業資金進場的潛力。

國發會表示，透過開放基礎建設認定，可望增加保險業資金運用彈性，協助民間基礎建設獲得保險業資金挹注，提升我國整體建設質量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法