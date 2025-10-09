金管會人事異動 周正山陞任銀行局主秘

金管會今天宣布，由周正山陞任銀行局主任秘書。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會人事異動。金管會今天（9日 ）公告，銀行局主任秘書張嘉魁於2025年9月18日調陞該局副局長，至於遺缺由該局組長周正山陞任，並於2025年10月9日到職。

由於原本擔任金管會銀行局副局長的侯立洋，自願退休轉而擔任海外信保基金董事長，官員表示，侯立洋過去於財政部與金管會任職多年，曾獲得模範公務人員，在金融領域有豐富深厚經驗。至於原銀行局主秘張嘉魁調陞為銀行局副局長後，金管會也在今天宣布周正山接任銀行局主秘。

周正山的學經歷完整，根據金管會提供資料，他是國立臺灣大學經濟學系研究所碩士、國立政治大學公共行政學系研究所碩士、國立政治大學公共行政學系畢業，84年公務人員高等考試二級考試人事行政類科及格。在公職主要經歷方面，包括：金融監督管理委員會科長、金融監督管理委員會銀行局專門委員、副組長。原任職務為銀行局組長。

