「新新併」影響T17、T18簽約主體 李四川：也許會依照合約解約

台北市副市長李四川說明輝達台灣總部用地問題。（記者劉信德攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）台灣總部相中新光人壽（新壽）取得地上權的台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，目前因為地上權移轉問題卡關；但新壽將於年底併入台新壽，台北市副市長李四川今（9）天表示，當初要「新新併」（台新金控與新光金控合併）時，新壽曾函市府徵求同意，市府並未同意，若年底新壽被併已經確定，市府「也許會依照合約解約」。

新壽預計明年元旦併入台新人壽，據稱名稱雖然不變，但公司的統一編號將會改變。而新壽擁有地上權的北士科Ｔ１７、Ｔ１８基地，目前因為地上權無法移轉卡關，外界認為市府有可能以「新新併」主體改變還要求新壽解約。

請繼續往下閱讀...

李四川今早說明，當初要「新新併」時，曾經發文給市政府徵求市政府的同意；市府看到基地近3年多沒有新建，回覆的公文是不同意改變。假設今年底「新新併」已經確定，市府以現在的原則大概會不同意，「也許會依照合約解約。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法