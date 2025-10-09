自由電子報
「新新併」影響T17、T18簽約主體 李四川：也許會依照合約解約

2025/10/09 12:07

台北市副市長李四川說明輝達台灣總部用地問題。（記者劉信德攝）台北市副市長李四川說明輝達台灣總部用地問題。（記者劉信德攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）台灣總部相中新光人壽（新壽）取得地上權的台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，目前因為地上權移轉問題卡關；但新壽將於年底併入台新壽，台北市副市長李四川今（9）天表示，當初要「新新併」（台新金控與新光金控合併）時，新壽曾函市府徵求同意，市府並未同意，若年底新壽被併已經確定，市府「也許會依照合約解約」。

新壽預計明年元旦併入台新人壽，據稱名稱雖然不變，但公司的統一編號將會改變。而新壽擁有地上權的北士科Ｔ１７、Ｔ１８基地，目前因為地上權無法移轉卡關，外界認為市府有可能以「新新併」主體改變還要求新壽解約。

李四川今早說明，當初要「新新併」時，曾經發文給市政府徵求市政府的同意；市府看到基地近3年多沒有新建，回覆的公文是不同意改變。假設今年底「新新併」已經確定，市府以現在的原則大概會不同意，「也許會依照合約解約。」

