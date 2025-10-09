自由電子報
焦點股》南電：T-glass供應缺口擴大 BT載板漲不停

2025/10/09 12:00

南電受惠BT載板與ABF載板漲價題材，備受法人看好。（取自官網）南電受惠BT載板與ABF載板漲價題材，備受法人看好。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕因AI伺服器與網通交換器需求強勁，上游T-Glass玻纖布供應缺口擴大，IC載板漲聲不斷，IC載板廠南電（8046）BT載板與ABF載板漲價效應逐漸顯現，外資預估未來可能出現供應缺口，IC載板進入漲價循環週期，漲價將一路延續至明年，南電今日早盤股價再攻高，一度來到283元，但創波段高後賣壓大舉出籠，上下震盪逾7%。

截至11:40分左右，南電股價上漲1.54%，暫報264.5元，成交量逾5.5萬張，超越昨日全天2.58萬張成交量。

南電9月合併營收35.39億元，月減7.04%，年增19.22%；第3季合併營收109.67億元，季增14.45%，年增19.32%；累計今年前9月合併營收290.08億元，年增18.82%。

外資預估，由於T-Glass玻纖布供給短缺，加上記憶體需求優於預期，預期明年BT載板與ABF載板的ASP（平均單價）將年增39%、24%，有助南電獲利表現。

