因應AI發展 陳冲：早日完成修法 鼓勵創新與資料濫用要平衡

前行政院長陳冲今發表「AI與IPR的情結」一文，強調鼓勵創新與資料濫用要有一平衡。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕因應AI快速發展，前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲今以「AI與IPR的情結」為題發文指出，智慧財產權的範圍過大已干預到AI的發展，今年8月數發部完成「促進資料創新利用發展條例」草案的預告程序，期待可以早日有個打破AI與IPR情結的本土方案，在鼓勵創新與資料濫用間有一平衡。

陳冲表示，9月聆聽甫卸任數發部長黃彥男一場有關AI的演講，提到白宮新任科技顧問Michael Kratsios在AI Action Plan中，不滿智慧財產權阻礙大型語言模型的運作，必須有所改革，不禁想起一些往事。他說，戰後嬰兒潮成長的世代，常將智財權視為理所當然，當生成式AI進入人類生活，開始發現純由機器產生的AI作品，似不能享有「人」才能擁有的智財權，也才開始反思智財權本質是在保護創新？還是妨礙創新？

請繼續往下閱讀...

他指出，世界主要國家均立法保護智財權，而美國在國際上向以捍衛智慧財產權著稱，並主導WIPO（世界智財組織）的成立與運作，其原因固然在鼓勵原創，但畢竟也與美國企業擁有諸多專利有關。21世紀以來，情勢易轉，中國成為專利大國，人們開始反思，過去對智財權的保護，是否過當？而且任何智財權的發生，也都基於前人的智慧，真正完全原創，恐怕是鳳毛麟角，智財權的保護是絕對的嗎？

陳冲表示，智財權的保護，既然是有利美國的傳統課綱，Kratsios又為何在AI議題上認為智財權是個障礙？其實早在2024年4月《經濟學人》雜誌刊出一篇專文「Generative AI is a marvel. It is also built on theft?」，生成式AI需要爬梳大量資料，其中有許多資料都尚在著作權保護範圍內，這種爬梳又何嘗不是竊用的行為?各國在早期制定的著作權法下，壓根沒有考慮到生成式AI竟能「學習」的課題。

陳冲表示，近年國人也有人關注類似議題，只是長期被智財權的絕對排他性所沉浸，一時不易突破。創作訓練AI，尤其是LLM（大型語言模型），利用的資料庫極大，不易一一取得授權，該行為又非著作權法第44至63條所涵蓋，至如將重製納入同法第65條的合理使用（fair use），恐怕又要折騰智財權法院好一陣子。早在今年5月，前身為臉書的美國Meta公司贏得對13位作者的訴訟，判決揭示AI可以向享有智財權的書本、影片、音樂「學習」（learn），但不能「重製」（reproduce）其內容，的確是一突破，至於如何在學習與重製間，有一明確界線，恐又須個案再認定。

他說，去年12月他即建議在AI基本法中一併研議個資法、著作權與智財權法的修正，欣見今年8月數發部已完成「促進資料創新利用發展條例」草案的預告程序，異曲但也同工，前有歐盟的EU AI Act可資參考，後有美國AI Action Plan可資借鏡，期待我們可以早日有個打破AI與IPR情結的本土方案，在鼓勵創新與資料濫用間有一平衡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法