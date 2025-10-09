炒作搶功？ 李四川：輝達留台北 是蔣萬安、賴清德共同政績

台北市副市長李四川說，只要輝達能留在台灣、留在台北，都是台北市長蔣萬安跟總統賴清德的政績。（記者劉信德攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北市北投士林科技園區（北士科）的T17、T18，因土地地上權問題卡關，中央出手協助盤點土地，被外界刻意解讀為搶功，台北市副市長李四川今（9）受訪強調，大家不要把中央、地方分的那麼清楚，只要輝達能留在台灣、留在台北，都是台北市長蔣萬安跟總統賴清德的政績。

李四川早上被問到會不會擔心輝達被其他縣市搶走，會不會覺得中央在卡關，不想讓台北市好？李四川強調，大家不要把中央、地方分的那麼清楚，他的觀念很清楚，只要輝達是在台灣、是在他們爭取的台北市，不管是在松南營區或北士科，不僅是市長蔣萬安的政績，也是總統賴清德的政績。

李四川說，不要去分中央、地方，包括今年7月，為了解決北士科T17、T18若與新壽合意解約後，地上權能夠直接轉移給輝達，他也找過內政部長劉世芳協助，詢問內政部能不能協助？內政部也很快答覆說可以修辦法，報議會跟行政院核定就可以直接轉移。現在辦法已經修正經市政會議通過，已報行政院跟議會。

李四川強調，中央跟地方為了輝達、為了要促進經濟，尤其是AI產業，沒有分中央跟地方，只要輝達留在台灣、留在台北，都是蔣萬安跟賴清德的政績。

