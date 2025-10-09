王品搶雙十商機 吃聚火鍋抽機票

迎雙十國慶連假商機，王品（2727）集團旗下火鍋品牌限時好禮連發，甚至祭出滿額抽日本不限航點來回雙人機票；湊湊火鍋則祭出指定套餐最低77折起，搶食連假聚餐商機。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎雙十國慶連假商機，王品（2727）集團旗下火鍋品牌限時好禮連發，甚至祭出滿額抽日本不限航點來回雙人機票；湊湊火鍋則祭出指定套餐最低77折起，搶食連假聚餐商機。

王品表示，即日起「和牛涮」推出全新辛香炙燒和牛壽司、焦糖卡士達鯛魚燒，消費858元以上套餐可無限續點；「尬鍋」則加碼即日起到10月31日到王品瘋美食領吃鍋金，即可享滿千折百，最高折800元。

即日起到11月30日，「向辣」推出限時百元吃辣金，內用單筆消費滿千，即可折抵100元，最高折抵800元；「青花驕」單筆消費滿2000元，憑指定畫面即贈極上和牛霜降（價值460元+10%）；「聚」指定消費達門檻還有機會抽中日本不限航點來回雙人機票。

以精品火鍋聞名的湊湊火鍋，慶祝登台滿週年，端出現點現片的東星斑與龍虎斑、深海十頭大鮑魚與現撈活蝦等海珍組成「鱻味系列」海鮮拼盤；另蒐羅頂級肉品、燕窩等高檔食材，打造2人3999元、4人7999元的奢華套餐，10月底前最低77折。

