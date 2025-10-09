焦點股》記憶體模組廠宜鼎、宇瞻飆漲停創新天價 市場排隊搶買

記憶體模組廠宜鼎、宇瞻飆漲停創新天價，市場排隊搶買。（示意圖，路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠宜鼎（5289）、宇瞻（8271）受惠出貨量增加及銷售單價上漲，推升9月營收創新高，第3季營收也登單季新高，今股價同步再飆漲停鎖住，創新天價，成交量也增加。

宜鼎9月營收達13.71億元，月增6.78%、年增92.26%；第3季營收38.07億元，季增25.72%，月與季營收都創歷史新高；今年前3季營收94.55億元，年增41.37%。業績利多激勵宜鼎今股價續攻漲停，創405元新天價，截至10點55分，成交量逾7800張，漲停委買張數超過2800張。

宇瞻也受惠產品銷售量價齊揚，9月營收11.65億元，月增15.7%、年增88.64%；第3季營收32.25億元，季增18.88%，創單季歷史新高；累計前3季營收79.86億元，年增39.41%，宇瞻今漲停達85元並創新高價，成交量逾1.4萬張，漲停委買張數近7千張。

