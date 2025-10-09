盤點土地留輝達 李四川：松南營區公有地逾6公頃「蠻好的一塊地」

台北市副市長李四川說，如果輝達願意，松南營區公有地超過6公頃，是蠻好的一塊地。（記者劉信德攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北市北投士林科技園區（北士科）的T17、T18，因土地地上權問題卡關，中央出手協助盤點國有地，其中有一塊位於台北市民生社區附近的松南營區；台北市長蔣萬安說，不管是誰的地，只要在台北，對台北就是加分。台北市副市長李四川補充說，松南營區市有地跟國有地加起來面積超過6公頃，如果輝達願意，是蠻好的一塊地。

李四川今（9）天早上受訪表示，松南營區的土地是軍方的，在2018年進行都市計畫的變更，北市府分回約3.1公頃，國防部還有3.3公頃，兩塊地間隔著光復北路，北邊隔著民權東路就是松山機場。之前也曾帶輝達去看過市有地的3.1公頃部分，當時輝達覺得小了點，若要與中央的併，又擔心不知道國防部什麼時候要遷移。

李四川說，市府知道國防部在今年底可以交地，今天又有總統、經濟部長同意要協助輝達找地，如果國防部那塊也可以釋出，兩塊地加起來大概有6公頃多，假設輝達願意，「是蠻好的一塊地」。不過，由於北士科前有一條磺港溪，是輝達比較屬意的，松南營區的優點就是在機場旁，就看輝達現在的考慮。

李四川也提到航高限制，松南營區的土地大約可以蓋到65.5公尺，換算約20層樓，以輝達要蓋的量體樓層最大約5層樓，因此限高沒有問題。如果輝達願意，國防部跟市府的地都可以在年底交地，後續請建照等行政流程，市府一定會全力配合，在地上權直接專案設定給輝達的部分，也不會有問題。

