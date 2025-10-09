花蓮洪災受損汽機車，產險公會宣布2大保費支援措施。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕上月強颱「樺加沙」來襲，花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成當地眾多汽車毀損，產險公會今（9）日宣布2大車險保費支援方案，當地汽機車車主，因汽機車報廢、停駛、註銷而辦理車險退保，產險業者將回溯退保日至災害發生的114年9月23日，並且「按日計算」退回未到期保費；車主今年底前若要購買新車，可持證明文件申請延緩3個月繳納保費。

產險公會今日指出，汽機車主除了強制險外，也多有投保任意車險，但不到1%的車主會另外附加颱風洪水險，導致洪災發生後，極少車輛可獲得理賠。針對花蓮洪災，考量受損汽車將面臨報廢或是長達數月的維修，車輛無法使用，公會緊急訂定「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害之汽車保險保費繳付暫行措施」，提供花蓮洪災受損車輛簡易的未到期保費退費流程。

根據產險公會訂定的暫行措施，包含2大部份，第1是舊車退回「未到期保費」，無論是報廢車、停駛或註銷的車輛辦理退保，或是車輛維修期間申請退費，產險公司均回溯自災害發生時114年9月23日起算，而且放寬至「按日計算」。除了當地的車輛，外縣市車輛至花蓮災區受災，只要提出監理機關異動登記書或相關機關出具的災害證明，都可比照從寬措施辦理。

第2，則是申請退費的汽機車，車主若要再購置新車，在今年底（114年12月31日）前，可同時向投保的保險公司申請延緩保費繳納3個月。產險公會指出，車主申請退費時，產險公司會同時開立「購置車輛之汽車保險保費緩繳證明書」、1車1張，後續受災民眾若在今年底前重新購置車輛，就可依據「緩繳證明書」，申請延緩保費繳納3個月。

對於受損車輛如何認定？產險公會表示，當地登記的車輛自然無疑慮，對於外縣市車輛若至臨時赴災區而受損，只要車主提供照片、當地村里長出具的證明，產險公司都會從寬認定。保戶如有疑義，可利用各產險公司及產險公會的免付費服務專線0800-221-783，或洽詢華民國產物保險商業同業公會 https://www.nlia.org.tw/。

