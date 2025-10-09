年薪260萬高層「因1事」慘遭架空2次 被大砍薪後他看透殘酷現實

隨著壽命延長，越來越多人工作至60多歲甚至更晚。（示意圖，美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本大型企業前高層A先生（化名），曾在職涯巔峰期年薪高達約 1300萬日圓（約新台幣260萬元），掌管數十位下屬，擁有公司內部高度影響力。然而，隨著公司實施「役職定年」（針對經理、課長等管理職務設定退休年齡的制度），他在55歲後被調派至後勤支援職務，不再參與決策會議。之後甚至被調往子公司、薪水再減少40%，讓他深刻感受到職涯與身份的落差，自尊心也受到嚴重打擊。

據報導，61歲A先生曾是日本1家大型製造企業的部門經理，在公司服務多年。當公司銷售額達到巔峰時，他的年薪可高達1300萬日圓，並管理數十名部屬，是公司核心人物之一。

然而，當他年滿55歲、不再有升遷機會後，處境發生劇變。他被公司要求「退休」，雖然仍保留「部長」頭銜，但主要職責改為現場支援工作，並不再被邀請參加重要會議。

在公司多年擔任核心職務的A先生，發現自己每天都只能旁觀那些曾經的下屬在會議中居於中心位置。

到了60歲退休年齡，A先生被調派至子公司，薪水再度減少40%，且被指派從事不熟悉的現場業務。身為「總部借調人員」的他，在新環境中備受冷遇，多年建立的事業與自尊心受到嚴重打擊，導致身心俱疲。

這種「役職定年」現象在日本企業中相當普遍。許多高齡員工在多年盡忠職場後，面臨權力、薪資與職務的重大縮減，甚至被迫調往子公司或非核心部門。A先生的例子也反映出，高齡員工在職涯後段常面臨尊嚴與存在感的危機。

隨著壽命延長，越來越多人工作至60多歲甚至更晚。理想情況下，能夠繼續發揮多年經驗與知識固然令人欣慰，但現實中，像A先生這樣遭遇降職、降薪，甚至被迫適應陌生工作環境的人並不罕見。

財務規劃師指出，對於50歲以上的企業員工而言，提前規劃退休生活與資產管理至關重要。首先應制定退休後的生活藍圖，估算所需資金，包括生活費、醫療費及照護支出；其次評估職涯方向，思考如何在人生下1階段善用自身的技能與經驗。

專家提醒，即使退休後，仍需要穩定收入來源。如果不了解自己的花費模式與長期生活目標，資金可能會很快耗盡。建議高齡勞動者及早檢視職涯目標、儲蓄與投資策略，並考慮兼職、顧問或跨領域發展等選項，以應對職務縮減或退休前後的生活轉變。

