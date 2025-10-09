客戶拉貨強 富強鑫9月營收5.63億元、年增5成

富強鑫執行長王俊賢。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕受惠中國、東南亞地區客戶拉貨穩定，精密塑膠射出成型機大廠富強鑫（6603） 9月合併營收為新台幣5.63億元，月增20.61％、年增54.50％，改寫歷史單月新高；今年第三季合併營收達新台幣13.58億元也創新高；累計今年前9月合併營收達新台幣36.31億元、年增9.61％。

富強鑫表示，隨中國市場汽車零配件客戶拉貨回升，加上東南亞地區包括ICT、運動等產業客戶穩健出貨等推升單月營收突破5.6億元大關，交出歷史單月營收新高。從第三季區域營收表現來看，越南、中國絕對金額年增率分別為95％、33％，其中，越南的訂單出貨動能更為強勁，可見各產業強化區域性經濟、在地化生產等供應鏈韌性已有顯著的提升，也有助富強鑫保持良好訂單能見度。

富強鑫9月接單動能再升溫，近期公司在中國新能源車零配件市場獲得多家一線車廠採用，東南亞ICT製造基地也加速導入富強鑫設備，近期在全球供應鏈重塑與區域化的趨勢下，車用與ICT產業需求出現明顯轉變，且東南亞地區已是筆電、網通與伺服器等ICT產品的主要新興製造重鎮，相關設備投資持續增加，有利於富強鑫持續擴大全球射出型解決方案的市佔率表現。

展望2025年第四季，富強鑫維持審慎樂觀態度。隨著接單狀況明顯優於去年同期，新增訂單持續湧入，能見度已延伸至明年中期，全年營收動能可望持續增強，富強鑫也將持續深化新能源車、AI伺服器與ICT產業的高階設備應用，並加速推進永續材料設備及第二代全電機種的研發。

